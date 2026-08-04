В Омске суд взыскал компенсацию в 300 тыс. руб. для пострадавшего в ДТП

ДТП произошло в сентябре 2021 года на федеральной трассе «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск». За рулём автомобиля HONDA CR‑V находилась женщина, она не справилась с управлением, и машина съехала в кювет.
Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Длительное время он проходил лечение, а впоследствии ему присвоили первую группу инвалидности.
Прокуратура обратилась с иском о взыскании с водителя автомобиля компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу пассажира. Суд удовлетворил иск. Однако решение ещё не вступило в законную силу.
Ранее мы сообщали о ДТП в Омске, в котором мотоциклист и его пассажир погибли при столкновении с опорой ЛЭП.