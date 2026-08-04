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При атаке беспилотников на Подмосковье пять человек погибли, шесть пострадали

В Подмосковье пять человек погибли после атаки дронов ВСУ утром 4 августа.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Московскую область ночью 4 августа. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Там возник пожар, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание», — отметил руководитель.

Согласно предварительным данным, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

При этом в селе Солнышково обломки беспилотника противника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано.

Российская противовоздушная оборона продолжает отражение атаки. Под ударами оказались также Волоколамский, Клинский Чеховскийи Серебряно-Прудский округа области.

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