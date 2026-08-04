При атаке беспилотников на Подмосковье пять человек погибли, шесть пострадали

Российские силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Московскую область ночью 4 августа. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Там возник пожар, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание», — отметил руководитель.
Согласно предварительным данным, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
При этом в селе Солнышково обломки беспилотника противника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано.
Российская противовоздушная оборона продолжает отражение атаки. Под ударами оказались также Волоколамский, Клинский Чеховскийи Серебряно-Прудский округа области.