При атаке БПЛА на Подмосковье повреждены подстанция и административное здание

При атаке украинских БПЛА на Подмосковье в ночь на 4 августа повреждены подстанция и административное здание. Об этом во вторник в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, основные последствия атаки зафиксированы в городском округе Чехов. В промзоне Новоселков от попадания дронов возникло несколько возгораний, крупнейшее — на складе. К настоящему времени возгорание потушено. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте работают пожарные и все оперативные службы.
Воробьев отметил, что в результате налета БПЛА погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается помощь.
Кроме того, в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. ПВО продолжает отражать атаку, уточнил Воробьев.
В ночь на вторник также над Ленинградской областью были перехвачены 15 вражеских беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в результате атаки зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе.