Больше половины немцев перестали считать свою страну безопасной

Более половины жителей Германии не согласны с утверждением, что их страна остается стабильным и безопасным государством. Такие результаты получил социологический институт после теракта возле фестиваля в Берлине, пишет Welt.
Согласно исследованию, 51% опрошенных не считают Германию безопасной. Противоположного мнения придерживаются 37% респондентов, еще 12% не смогли дать однозначный ответ.
Отдельный вопрос касался изменения настроений после нападения в Берлине. О снижении чувства безопасности сообщили 38% участников опроса. Для 54% ситуация не изменилась, еще 7% заявили, что стали чувствовать себя увереннее.
Теракт произошел вечером 25 июля возле массового мероприятия в берлинском парке Тиргартен. По версии следствия, 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения направил минивэн в толпу. Одна женщина погибла, около 30 человек получили ранения.
Предполагаемый нападавший скрылся, однако на следующий день его обнаружили в Берлине. Во время задержания мужчина якобы двинулся на сотрудников полиции с холодным оружием, после чего его застрелили.
Немецкие следователи нашли видеозапись, на которой человек, предположительно являющийся подозреваемым, присягает на верность террористической группировке. Власти ФРГ квалифицировали произошедшее как исламистский теракт.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал нападение ударом по открытому немецкому обществу и потребовал установить, можно ли было предотвратить преступление. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш связал случившееся с последствиями неконтролируемой миграции.
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