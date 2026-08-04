Названа еще одна возможная причина гибели птиц на Камчатке

«По состоянию птичьих тел понятно, что гибель наступила в разное время. Вскрытие наиболее свежих тел баклана, топорка и кайры показало отсутствие гельминтов на печени, сердце, в легких, в полости тела. Желудки у вскрытых птиц пустые. В пробах воды из прибойной зоны найдены динофлагелляты комплекса вредоносного цветения Alexandriumcatenella и Dinophysisacuminata. Предполагается, что гибель птиц могла наступить в результате отравления сакситоксином и его производными либо при прямом контакте с пятнами цветения Alexandrium либо при питании планктоноядными рыбами», — говорится в сообщении учреждения.