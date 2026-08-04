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Названа еще одна возможная причина гибели птиц на Камчатке

По данным «КамчатНИРО», это могло произойти из-за цветения токсичных водорослей.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 августа. /ТАСС/. Цветение токсичных водорослей могло стать причиной массовой гибели морских птиц у акваторий Камчатки. В пробах воды из прибойной зоны найдены динофлагелляты комплекса вредоносного цветения, сообщает «КамчатНИРО».

Информация о гибели птиц поступила в профильные службы в конце июня после публикаций в СМИ. Специалисты оперативно отправились к месту происшествия. На разных участках побережья было обнаружено не менее 14 птиц, далее их количество стало расти.

Ранее сообщалось, что причиной гибели пернатых могли стать паразиты или вулканических пепел в акватории, который спровоцировал увеличение содержания железа в воде.

«По состоянию птичьих тел понятно, что гибель наступила в разное время. Вскрытие наиболее свежих тел баклана, топорка и кайры показало отсутствие гельминтов на печени, сердце, в легких, в полости тела. Желудки у вскрытых птиц пустые. В пробах воды из прибойной зоны найдены динофлагелляты комплекса вредоносного цветения Alexandriumcatenella и Dinophysisacuminata. Предполагается, что гибель птиц могла наступить в результате отравления сакситоксином и его производными либо при прямом контакте с пятнами цветения Alexandrium либо при питании планктоноядными рыбами», — говорится в сообщении учреждения.