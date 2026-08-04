Подозреваемый признался, что спрятал тело убитой жертвы в чемодане

В Греции арестовали 26-летнего Шарифа Ахмадзая по делу о гибели 38-летней британки Элизабет-Джейн Росс. Разлагающееся тело женщины обнаружили в чемодане, оставленном в заброшенном здании афинского района Кипсели.
Росс приехала в Грецию 26 июня и первое время жила у знакомых в Пирее. Позднее она переехала в квартиру в другом районе Афин. В последний раз британку видели живой в середине июля. После ее исчезновения с телефона женщины продолжали поступать сообщения родственникам и знакомым. Следствие допускает, что их отправлял другой человек, пытавшийся создать впечатление, что Росс жива и намеренно прекратила общение.
Тело обнаружил бездомный мужчина. Из-за состояния останков эксперты пока не смогли окончательно установить причину смерти. Одной из основных версий считается удушение, однако вывод должны подтвердить результаты токсикологического и гистологического исследований.
На Ахмадзая полицейских вывели записи камер наблюдения. По данным следствия, они зафиксировали мужчину с чемоданом, в котором находилось тело. Его также подозревают в использовании банковских карт погибшей. После исчезновения Росс с ее счетов сняли около 10 тысяч евро.
Задержанный признал, что вынес тело из квартиры, спрятал его в чемодане и воспользовался деньгами женщины. При этом он отрицает убийство и утверждает, что обнаружил Росс уже мертвой. Во время обыска у него нашли оружие и ключи от квартиры британки.
Мужчине предъявляют обвинения в убийстве, ограблении и незаконном хранении оружия. Греческое следствие работает совместно с британскими правоохранительными органами, сообщает The Guardian.
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