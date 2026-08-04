Подозреваемый признался, что спрятал тело убитой жертвы в чемодане

Росс приехала в Грецию 26 июня и первое время жила у знакомых в Пирее. Позднее она переехала в квартиру в другом районе Афин. В последний раз британку видели живой в середине июля. После ее исчезновения с телефона женщины продолжали поступать сообщения родственникам и знакомым. Следствие допускает, что их отправлял другой человек, пытавшийся создать впечатление, что Росс жива и намеренно прекратила общение.