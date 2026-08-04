При атаке БПЛА в Подмосковье погибли пять человек

«Сегодня утром силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», — написал он в своем канале в «Максе».
Вследствие ударов в промышленной зоне Новоселок произошло несколько возгораний. Самое крупное из них было зафиксировано на складском объекте, открытое горение уже ликвидировано. Все пострадавшие в результате атаки получают необходимую медицинскую помощь.
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