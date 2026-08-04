В Ялте горит станция техобслуживания на площади 1800 «квадратов»

По информации МЧС, сообщение о возгорании по улице Ульяновых поступило в 01:35 в ночь на вторник.
«Для недопущения распространения огня привлечены дополнительные силы и средства. Благодаря оперативным и слаженным действиям огонь локализован на площади 1800 квадратных метров», — проинформировали в ведомстве.
Сотрудникам МЧС России удалось спасти 14 автомобилей, восемь авто были уничтожены и еще четыре повреждены огнем.
Причины пожара устанавливаются. Для борьбы с огнем привлечены от МЧС России 34 человека и 11 единиц техники.
2 августа в Симферополе загорелся магазин в жилом доме, были эвакуировали 15 человек. Возгорание ликвидировано на площади 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 14 человек и семь единиц техники.