Двое рабочих погибли при прочистке канализации в Саратовской области

Ранее во Владимире двое работников водоканала погибли при ремонте канализационных сетей в районе Судогодского шоссе. Ещё двое их коллег получили ранения и были госпитализированы. Прокуратура города начала расследование, чтобы установить все обстоятельства этой трагедии, случившейся во время работ в канализационном колодце.