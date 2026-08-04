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В Ростовской области за ночь 4 августа уничтожили около 40 БПЛА ВСУ

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В ночь на 4 августа в небе над регионом сбили порядка 40 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Атаку отразили над девятью районами: Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Боковским, Верхнедонским, Каменским, Кашарским, Милютинским и Тарасовским.

По словам главы области, сообщений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

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