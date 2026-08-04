В Петербурге потушили охвативший 350 квадратных метров пожар у Финляндского вокзала

Возгорание произошло вечером 3 августа в доме № 11 на улице Михайлова. На месте работали шесть пожарных расчетов — 28 сотрудников МЧС. Огонь распространился на площади 350 кв. метров в двухэтажном здании размером 20 на 90 метров.
По данным открытых сервисов, в здании располагаются несколько организаций, включая банковские отделения, Единый информационно-расчетный центр и компанию по поставке медицинского оборудования.
Полностью потушить пожар удалось в 02:27. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
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