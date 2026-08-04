Пациенты, сбежавшие из спецмедучреждения в Канске, вернулись в диспансер

Напомним, о побеге стало известно 3 августа. Ночью 42-летний Олег Хватьев и 35-летняя Ольга Уткина дождались конца вечернего обхода и пересчёта пациентов. Затем они покинули диспансер. Перед побегом они переоделись: мужчина — в камуфляжный костюм, женщина — в черную ветровку с капюшоном. Утром выяснилось, что пациенты пропали. На их поиски отправились полицейские и спасатели.