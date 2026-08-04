Закрытый процесс над админом «Острова Свободы» стартует в Волгоградском облсуде

Ранее сообщалось, что следствие вменяет Серенко публикацию постов, порочащих честь и деловую репутацию волгоградских общественных деятелей и бизнесменов. Всего в его деле фигурируют 19 таких эпизодов, которые Серенко признал. Подельником Серенко мог быть другой блолгер Алексей Ульянов, которого в настоящее время уже судят в Центральном райсуде. Серенко дал показания на своего бывшего подельника.