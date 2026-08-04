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Пять жизней унесла атака БПЛА ВСУ в Подмосковье сегодня и вызвала пожары

Пять человек, по предварительным данным, погибли при атаке беспилотников на Московскую область.

Пять человек, по предварительным данным, погибли при атаке беспилотников на Московскую область. Еще шестеро получили ранения в муниципальном округе Чехов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Несколько дронов попали в объекты, расположенные в промышленной зоне Новоселок. После ударов там начались пожары. Самое крупное возгорание произошло в складском здании. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Повреждения также получили электрическая подстанция и административное здание. Масштаб разрушений и возможные перебои в энергоснабжении пока не уточняются.

Шестерым пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Данные об их состоянии не приводятся. Воробьев выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Последствия падения обломков беспилотника зафиксировали и в деревне Солнышково. Там повреждены частный жилой дом и припаркованный рядом автомобиль. На месте начался пожар, который оперативно потушили. Люди в результате этого происшествия не пострадали.

На момент сообщения атака на регион продолжалась. Беспилотные аппараты фиксировали над Волоколамским, Клинским, Чеховским и Серебряно-Прудским муниципальными округами. Военные продолжали отражать налет.

Губернатор предупредил, что информация о последствиях атаки остается предварительной и может обновляться по мере обследования территорий. Власти региона пообещали сообщать новые данные об оперативной обстановке.

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