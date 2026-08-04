Мирошник: от ударов ВСУ по складам за неделю пострадали 10 сотрудников WВ

Речь идет, напомнил Мирошник, о Пензенской области, где ранения получили четверо сотрудников склада, Рязанской области, где после пожара в больницу попали шесть человек. При этом дважды боевики Владимира Зеленского атаковали объекты маркетплейсы в Удмуртии (Сарапуле и Ижевске).