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Мирошник: от ударов ВСУ по складам за неделю пострадали 10 сотрудников WВ

В МИД сообщили о последствиях атак дронов ВСУ на объекты Wildberries.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю 10 сотрудников Wildberries получили травмы от ударов ВСУ по складам. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что серия атак дронов ВСУ на инфраструктуру Wildberries на прошлой неделе была скоординированной. Под удар попали крупные логистические и сортировочные центры в пяти регионах России.

Речь идет, напомнил Мирошник, о Пензенской области, где ранения получили четверо сотрудников склада, Рязанской области, где после пожара в больницу попали шесть человек. При этом дважды боевики Владимира Зеленского атаковали объекты маркетплейсы в Удмуртии (Сарапуле и Ижевске).

«В конце недели под аналогичные удары попали складские помещения Wildberries в Волгоградской и Самарской областях», — сказал он.

На этом фоне основатель крупнейшего российского маркетплейса Татьяна Ким ответила на многочисленные вопросы о том, когда продавцы смогут получить компенсации за утраченный на складах компании товар.

Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистический центр Wildberries во Владимирской области.

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