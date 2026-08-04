Туман мешает поиску пропавшего в Иркутской области самолета

Cessna 182 вылетел из поселка Мама Иркутской области для патрулирования пожарной обстановки в лесах. Однако экипаж судна вовремя не вышел на связь и не вернулся в поселок. Возбуждено дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 УК).