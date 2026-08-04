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В Пензенской области сбили несколько украинских БПЛА

Мельниченко сообщил о подавлении БПЛА в Пензенской области.

Минувшей ночью в нескольких районах Пензенской области подавлены беспилотные летательные аппараты, сообщил губернатор Олег Мельниченко в канале в «Максе». Пострадавших и разрушений нет, на местах падения БПЛА работают оперативные службы. Атака отражена силами мобильных огневых групп и средств РЭБ.

Губернатор не уточнил, сколько именно дронов было подавлено и откуда они были запущены. Официальные источники информацию не комментируют.

Жителей региона призывают сохранять спокойствие. Власти контролируют ситуацию.

Это не первый случай атак БПЛА на Пензенскую область. До этого беспилотники уже фиксировались в регионе.

Минобороны России пока не публиковало официальных данных об инциденте. Оперативные службы продолжают работу на местах.

Пензенская область уже подвергалась атакам беспилотников. Кроме того, в июне в соседней Саратовской области также фиксировали попытки прорыва БПЛА.

Атака БПЛА ВСУ сегодня унесла пять жизней в Подмосковье и вызвала пожары.

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