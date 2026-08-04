В Ревде ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды

В Ревде из-за обильных осадков, прошедших в последние дни, поднялся уровень воды в местных реках и водохранилищах. В связи с этим на территории города ввели режим повышенной готовности.
Как рассказали в пресс-службе администрации, сброс воды с плотин Ревдинского, Ново-Мариинского и Волчихинского водохранилищ будет увеличен.
— Возможно подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. Всем оперативным службам поручено усилить контроль по линии дежурно-диспетчерских служб, проверить готовность к реагированию на возможные нарушения жизнедеятельности населения, — пояснили в мэрии.
Жителей домов, которые располагаются ниже по течению реки вдоль берега на улицах Степана Разина и Димитрова, а также в районе Барановки, попросили следить за ситуацией на своей придомовой территории. Помимо этого, граждан призвали быть более внимательными в черте города.