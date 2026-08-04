В Ревде ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды

Жителей домов, которые располагаются ниже по течению реки вдоль берега на улицах Степана Разина и Димитрова, а также в районе Барановки, попросили следить за ситуацией на своей придомовой территории. Помимо этого, граждан призвали быть более внимательными в черте города.