При атаке БПЛА на объект Wildberries в Ленобласти произошло возгорание

В результате атаки украинских беспилотников на логистический объект Wildberries в Красном Бору Ленинградской области вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).
В компании отметили, что на объекте заранее провели эвакуацию, сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прием поставок временно ограничен.
В ночь на 4 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников при атаке на Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко утром во вторник сообщал, что в результате атаки зафиксированы повреждения в складской зоне.
Ранее также сообщалось, что при атаке БПЛА на Подмосковье были повреждены подстанция и административное здание.