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При атаке БПЛА на объект Wildberries в Ленобласти произошло возгорание

Пострадавших в результате атаки БЛА на объект Wildberries в Красном Бору нет.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки украинских беспилотников на логистический объект Wildberries в Красном Бору Ленинградской области вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

В компании отметили, что на объекте заранее провели эвакуацию, сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прием поставок временно ограничен.

В ночь на 4 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников при атаке на Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко утром во вторник сообщал, что в результате атаки зафиксированы повреждения в складской зоне.

Ранее также сообщалось, что при атаке БПЛА на Подмосковье были повреждены подстанция и административное здание.

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