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В Ростовской области отбили массированную атаку дронов ВСУ: подробности

Слюсарь: силы ПВО уничтожили за ночь 4 августа порядка 40 дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 4 августа ликвидировали почти 40 беспилотников над девятью районами Ростовской области. О этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, согласно предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за время атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область ночью 4 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Московскую область ночью 4 августа. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Погибли пять человек, еще шесть — пострадали.

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