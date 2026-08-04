В Ростовской области отбили массированную атаку дронов ВСУ: подробности

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 4 августа ликвидировали почти 40 беспилотников над девятью районами Ростовской области. О этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, согласно предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за время атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область ночью 4 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Московскую область ночью 4 августа. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Погибли пять человек, еще шесть — пострадали.