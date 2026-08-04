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Пожар произошел на складе Wildberries из-за атаки ВСУ в Ленобласти

Возгорание возникло на логистическом объекте компании Wildberries из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Красный Бор в Ленинградской области. Об этом во вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба компании RWB.

Возгорание возникло на логистическом объекте компании Wildberries из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Красный Бор в Ленинградской области. Об этом во вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба компании RWB.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают пожарные расчеты.

— На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты, — говорится в Telegram-канале компании.

По данным издания Forbes, общая площадь складов Wildberries, попавших под удары украинской армии по состоянию на 2 августа, оценивается в 1,21−1,47 миллиона квадратных метров. Из них повреждено 893 тысячи — 1,154 миллиона квадратных метров. Селлеры маркетплейса в результате атак дронов ВСУ на склады компании могли потерять около 215−280 миллиардов рублей, утверждают журналисты.

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