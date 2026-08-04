Водитель без прав опрокинул машину и погубил двух человек в Башкирии

Водитель без прав погубил двух человек в ДТП с опрокидыванием в Башкирии. Авария произошла вечером 3 августа в Туймазинском районе, на 9 км автодороги Московка — Япрыково — Туймазы.
Как сообщают в Госавтоинспекции РБ, 35-летний водитель «Рено Сандеро» не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате два пассажира — мужчины 39 и 46 лет — от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель с тяжёлыми травмами госпитализирован.
Установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.