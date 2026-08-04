В Прикубанском округе Краснодара без света остались десятки улиц

Информация о сроках завершения ремонтных работ и полном восстановлении подачи электроэнергии пока не приводится. После устранения повреждения специалисты возобновят электроснабжение всех потребителей, попавших в зону отключения. Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию до полного завершения восстановительных работ.