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Беспилотник атаковал логистический объект Wildberries в Ленинградской области

На логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области вспыхнул пожар. Причиной стала атака беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сотрудников предприятия заблаговременно вывели с территории. На месте продолжают работать пожарные расчёты.

В компании уточнили, что приём текущих поставок временно ограничен. Товарные потоки перенаправлены на другие объекты.

Утром 3 августа пожар вспыхнул на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области. Причиной стала атака беспилотников ВСУ. Персонал оперативно эвакуировали из здания, к счастью никто не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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