Беспилотник атаковал логистический объект Wildberries в Ленинградской области

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сотрудников предприятия заблаговременно вывели с территории. На месте продолжают работать пожарные расчёты.
В компании уточнили, что приём текущих поставок временно ограничен. Товарные потоки перенаправлены на другие объекты.
Утром 3 августа пожар вспыхнул на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области. Причиной стала атака беспилотников ВСУ. Персонал оперативно эвакуировали из здания, к счастью никто не пострадал.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.