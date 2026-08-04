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В Прикамье второй месяц ищут 17-летнюю девушку, которая ушла из дома

Во что был одет подросток — неизвестно.

17-летнюю девушку, которая ушла из дома, ищут второй месяц в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион 59».

Ксения Русина ушла из дома в Соликамске на улице Цифриновича в вечернее время. Однако во что была одета девушка, а также какие у неё есть особые приметы волонтёры не знают.

Всех, кому известно местонахождение подростка просят сообщить по телефонам:

02, 102 — полиция;

112 — ЕДДС;

+7 (342)241−36−40 — БРНС г. Пермь;

8−912−880−41−60 — волонтёры;

8−963−014−14−13 — инфорг Екатерина.

«Любое действие с вашей стороны — огромная помощь в поиске пропавших людей», — сказали в поисковом отряде.

Напомним, в Прикамье окончен поиск мужчины, который пропал вместе с автомобилем. 30 июля он сел в свою ВАЗ-2114 и уехал в неизвестном направлении. Он несколько дней не возвращался и не выходил на связь с родственниками.