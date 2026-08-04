В Прикамье второй месяц ищут 17-летнюю девушку, которая ушла из дома

17-летнюю девушку, которая ушла из дома, ищут второй месяц в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион 59».
Ксения Русина ушла из дома в Соликамске на улице Цифриновича в вечернее время. Однако во что была одета девушка, а также какие у неё есть особые приметы волонтёры не знают.
Всех, кому известно местонахождение подростка просят сообщить по телефонам:
02, 102 — полиция;
112 — ЕДДС;
+7 (342)241−36−40 — БРНС г. Пермь;
8−912−880−41−60 — волонтёры;
8−963−014−14−13 — инфорг Екатерина.
«Любое действие с вашей стороны — огромная помощь в поиске пропавших людей», — сказали в поисковом отряде.
Напомним, в Прикамье окончен поиск мужчины, который пропал вместе с автомобилем. 30 июля он сел в свою ВАЗ-2114 и уехал в неизвестном направлении. Он несколько дней не возвращался и не выходил на связь с родственниками.