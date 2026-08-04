Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночном пожаре в Челябинске спасли восемь человек

Ночью во вторник, 4 августа, в одной из многоэтажек на северо-западе Челябинска вспыхнула квартира на третьем этаже. Чтобы покинуть дом, восьми жителям потребовалась помощь спасателей. А хозяйку увезли на в больницу. Подробности происшествия сообщили в областном ГУ МЧС.

Источник: МЧС РФ

Сообщение о ночном пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Чайковского поступило по системе «112».

Прибыв на место, сотрудники МЧС России приступили к спасению людей из опасной зоны.

— С помощью спасательных комплектов на свежий воздух были выведены трое взрослых и пять детей, — отметили в чрезвычайном ведомстве. — Самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе хозяйка горящей квартиры: она надышалась угарным газом и была направлена на осмотр в медицинское учреждение.

Пожар ликвидировали на площади 12 квадратных метров.

Огнеборцы не допустили распространение пламени на соседние квартиры.

На месте работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше