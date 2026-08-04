В ночном пожаре в Челябинске спасли восемь человек

— С помощью спасательных комплектов на свежий воздух были выведены трое взрослых и пять детей, — отметили в чрезвычайном ведомстве. — Самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе хозяйка горящей квартиры: она надышалась угарным газом и была направлена на осмотр в медицинское учреждение.