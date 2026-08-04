В ночном пожаре в Челябинске спасли восемь человек

Сообщение о ночном пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Чайковского поступило по системе «112».
Прибыв на место, сотрудники МЧС России приступили к спасению людей из опасной зоны.
— С помощью спасательных комплектов на свежий воздух были выведены трое взрослых и пять детей, — отметили в чрезвычайном ведомстве. — Самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе хозяйка горящей квартиры: она надышалась угарным газом и была направлена на осмотр в медицинское учреждение.
Пожар ликвидировали на площади 12 квадратных метров.
Огнеборцы не допустили распространение пламени на соседние квартиры.
На месте работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники.
Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.