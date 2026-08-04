Кобзев: В Приангарье создали группу для поиска пропавшего самолёта Cessna

Ранее сообщалось, что самолёт Cessna 182 перестал выходить на связь во время мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском районе. На борту находились два человека. Воздушное судно вылетело из посёлка Мама и должно было вернуться туда в 20:50. Данные трекера показали, что после осмотра пожара экипаж направился к Бодайбо, облетел город и ушёл на юго-восток. Последние координаты самолёта получили в 13:58. Для поисков планировали привлечь самолёт из Якутии и два вертолёта.