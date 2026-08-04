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На складе Wildberries в Ленобласти произошел пожар после атаки БПЛА

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) сообщили о возгорании на логистическом объекте в Красном Бору Ленинградской области, которое произошло в результате атаки беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Как отметили в RWB, прием текущих поставок на этом объекте временно ограничен, грузопоток перенаправлен на другие площадки.

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