На складе Wildberries в Ленобласти произошел пожар после атаки БПЛА

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Как отметили в RWB, прием текущих поставок на этом объекте временно ограничен, грузопоток перенаправлен на другие площадки.
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