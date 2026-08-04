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Склад Wildberries в Ленобласти загорелся после атаки БПЛА

После атаки беспилотников на складе Wildberries в Ленинградской области начался пожар. Об этом сообщили в объединенной компании RWB.

После атаки беспилотников на складе Wildberries в Ленинградской области начался пожар. Об этом сообщили в объединенной компании RWB.

«На логистическом объекте компании в Красном Бору… возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», — заявили в пресс-службе.

Персонал эвакуировали заблаговременно. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Склад приостановил работу, поставки товаров перенаправлены на другие объекты маркетплейса.

Рано утром губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что за ночь над областью средства ПВО сбили 15 БПЛА. Он также сообщал о пожаре «в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе».

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