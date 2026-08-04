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Пропавший в Приангарье самолет Cessna 182 принадлежит компании из Ленобласти

В Иркутской области пропал самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту.

Источник: Комсомольская правда

Пропавший в Иркутской области легкомоторный самолет Cessna 182 принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области. Судно выполняло мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, сообщил в «Максе» губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, компания заключила контракт с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов на проведение авиационных работ. На борту находились два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель из Мамского авиаотделения.

Самолет не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в поселок Мама, откуда вылетел на патрулирование в понедельник. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и взял курс на Бодайбо. Сделав круг над городом, борт ушел на юго-восток и пропал. Последние координаты фиксировались в 13:58 3 августа. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.