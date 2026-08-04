Пропавший в Приангарье самолет Cessna 182 принадлежит компании из Ленобласти

Самолет не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в поселок Мама, откуда вылетел на патрулирование в понедельник. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и взял курс на Бодайбо. Сделав круг над городом, борт ушел на юго-восток и пропал. Последние координаты фиксировались в 13:58 3 августа. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.