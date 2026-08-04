Экс-агента ФБР Яроча обвинили в краже $925 тыс. с криптосчетов, связанных с РФ

Яроч не контактировал с владельцами этих счетов и не взаимодействовал с иностранными структурами. При этом ему вменяют незаконное перемещение похищенного имущества между штатами и получение украденных активов. Как следует из судебных документов, Яроч позже сам сообщил о своих действиях сотруднику Министерства юстиции США. Он заявил, что был недоволен невозможностью ФБР принять меры против криптовалютных счетов, которые, по его мнению, использовались «противником».