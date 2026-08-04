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Мирошник: 49 россиян, включая 4 детей, погибли за неделю от ударов дронов ВСУ

В МИД России сообщили о жертвах среди мирных жителей за минувшую неделю, люди погибли после атак дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

49 россиян, включая четырех детей, за минувшую неделю погибли от ударов ВСУ. Еще больше 340 человек, в их числе 16 несовершеннолетних, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Наибольшее число пострадавших гражданских лиц в результате атак Киева было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что 95 процентов от числа всех пострадавших, а это в численном выражении 372 человека, стали жертвами вражеских беспилотников.

Также Родион Мирошник отметил, что за прошедшую неделю 10 сотрудников Wildberries получили травмы от ударов ВСУ по складам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Московскую область ночью 4 августа. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Погибли пять человек, еще шесть — пострадали.

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