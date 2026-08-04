Мирошник: 49 россиян, включая 4 детей, погибли за неделю от ударов дронов ВСУ

49 россиян, включая четырех детей, за минувшую неделю погибли от ударов ВСУ. Еще больше 340 человек, в их числе 16 несовершеннолетних, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.