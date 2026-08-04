В ночь на 4 августа над Воронежской областью сбили три беспилотника

Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и сбили три беспилотника самолетного типа над тремя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев утром вторника, 4 августа.
По словам главы региона, обошлось без пострадавших и без разрушений на земле.
Режим опасности атаки БПЛА отменили в 7:27 утра вторника. Он сохранялся с 8:08 утра понедельника, 3 августа.
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