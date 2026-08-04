Мужчина зарезал жену ножницами, посмотрев сериал об убийстве

Полиция Дели задержала 53-летнего инженера Камала Сингха, которого подозревают в убийстве супруги из-за продолжительного спора о семейной недвижимости. Орудием преступления, по версии следствия, стали заранее купленные ножницы.
Тело 50-летней Комал Сингх вечером 30 июля обнаружил ее сын. Женщина лежала в гостиной дома в районе Гаган-Вихар. Находившиеся в квартире окровавленные ножницы полиция изъяла и направила на экспертизу.
Утром дети супругов ушли из дома. Камеры наблюдения показали, что после этого в квартире оставались только Камал и Комал. На других записях оказался зафиксирован момент, когда мужчина покидал дом с предметом, спрятанным в сумке.
После убийства подозреваемый снял со своих счетов около 700 тысяч рупий и покинул Дели. Сначала он направился в сторону Горакхпура и, как считает полиция, собирался пересечь границу с Непалом. Затем мужчина изменил маршрут и поехал к городу Матхура, пытаясь запутать следствие.
Для его поиска сформировали десять оперативных групп. Сингха задержали возле железнодорожной станции в Матхуре. При нем нашли 1,275 миллиона рупий наличными, а также скутер, на котором он предположительно уехал после преступления.
На допросе мужчина признался, что заранее спланировал нападение из-за разногласий по поводу имущества, сообщает The Tribune со ссылкой на полицию. По данным следствия, перед преступлением он смотрел сериал «Лестница» и рассчитывал уничтожить улики по примеру его героев.
Однако подозреваемый не избавился от ножниц. Установить маршрут его передвижения правоохранителям помогли камеры, телефонные данные и технические средства наблюдения. Полиция продолжает собирать доказательства и ожидает результаты судебных экспертиз.
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