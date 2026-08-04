Мужчина зарезал жену ножницами, посмотрев сериал об убийстве

После убийства подозреваемый снял со своих счетов около 700 тысяч рупий и покинул Дели. Сначала он направился в сторону Горакхпура и, как считает полиция, собирался пересечь границу с Непалом. Затем мужчина изменил маршрут и поехал к городу Матхура, пытаясь запутать следствие.