В Корее из-за жары погибли 16 человек, тысячи пострадали

По меньшей мере 16 человек умерли в Республике Корея из-за жары с середины мая, говорится в докладе центрального штаба по чрезвычайным ситуациям. С 15 мая по 3 августа за медпомощью обратились 2 025 человек. В городе Янсан температура достигла 42,5 градуса — рекорд с начала наблюдений в 1904 году.
Температурный рекорд зафиксирован на юго-востоке страны. Власти рекомендуют гражданам воздержаться от активности на открытом воздухе.
Жара продолжается несколько недель. В некоторых районах объявлен повышенный уровень опасности.
Спасательные службы работают в усиленном режиме. Пожилые люди и дети находятся в зоне повышенного риска.
Метеорологи прогнозируют, что аномальная жара сохранится в ближайшие дни. Власти призывают соблюдать меры предосторожности.
В 2025 году в Южной Корее от жары погибли 5 человек. Кроме того, в июле 2026 года в соседней Японии также фиксировали температурные рекорды.
В Англии жара убивает больше людей, чем ДТП — 440 смертей в день.
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