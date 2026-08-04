В Корее из-за жары погибли 16 человек, тысячи пострадали

По меньшей мере 16 человек умерли в Республике Корея из-за жары с середины мая, говорится в докладе центрального штаба по чрезвычайным ситуациям. С 15 мая по 3 августа за медпомощью обратились 2 025 человек. В городе Янсан температура достигла 42,5 градуса — рекорд с начала наблюдений в 1904 году.