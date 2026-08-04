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В Корее из-за жары погибли 16 человек, тысячи пострадали

В Южной Корее из-за жары умерли 16 человек.

По меньшей мере 16 человек умерли в Республике Корея из-за жары с середины мая, говорится в докладе центрального штаба по чрезвычайным ситуациям. С 15 мая по 3 августа за медпомощью обратились 2 025 человек. В городе Янсан температура достигла 42,5 градуса — рекорд с начала наблюдений в 1904 году.

Температурный рекорд зафиксирован на юго-востоке страны. Власти рекомендуют гражданам воздержаться от активности на открытом воздухе.

Жара продолжается несколько недель. В некоторых районах объявлен повышенный уровень опасности.

Спасательные службы работают в усиленном режиме. Пожилые люди и дети находятся в зоне повышенного риска.

Метеорологи прогнозируют, что аномальная жара сохранится в ближайшие дни. Власти призывают соблюдать меры предосторожности.

В 2025 году в Южной Корее от жары погибли 5 человек. Кроме того, в июле 2026 года в соседней Японии также фиксировали температурные рекорды.

В Англии жара убивает больше людей, чем ДТП — 440 смертей в день.

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