Силы ПВО за ночь сбили 320 украинских беспилотников над регионами России

В этот же день стало известно, что российские военные поразили четыре сухогруза и объекты портовой инфраструктуры Украины. Так, в порту «Черноморск» был атакован завод автомобильных агрегатов и терминал, где, по данным ведомства, ремонтировали военную технику ВСУ.