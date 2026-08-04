Силы ПВО за ночь сбили 320 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 320 украинских дронов над российскими регионами. Об этом во вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Так, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым, сообщает Telegram-канал оборонного ведомства.
В этот же день стало известно, что российские военные поразили четыре сухогруза и объекты портовой инфраструктуры Украины. Так, в порту «Черноморск» был атакован завод автомобильных агрегатов и терминал, где, по данным ведомства, ремонтировали военную технику ВСУ.
Также ВС РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, которую использовали в интересах ВСУ. В ведомстве уточнили, что три сухогруза с военными грузами были поражены в акватории Черного моря.