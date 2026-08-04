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В Ялте загорелась станция техобслуживания автомобилей на площади 1,8 тыс. кв. м

Возгорание на станции техобслуживания в Ялте на улице Ульяновых локализовали на площади 1,8 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 01:35 (мск).

Возгорание на станции техобслуживания в Ялте на улице Ульяновых локализовали на площади 1,8 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 01:35 (мск).

«Произошло возгорание СТО ангарного типа. Сотрудниками МЧС России спасены 14 автомобилей, — следует из сообщения ведомства. — Восемь автомобилей были уничтожены и четыре повреждены огнем».

Причины пожара устанавливают. К тушению привлекли 43 специалиста и 16 единиц техники.

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