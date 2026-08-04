Один человек пострадал при атаке БПЛА на Ленобласть

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. За время атаки над территорией региона сбиты 17 БПЛА. Есть повреждения в складской зоне Красный Бор. Один человек пострадал. Информация уточняется», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».
Ранее глава региона информировал о 15 сбитых БПЛА в Ленинградской области, отметив повреждение складской зоны в районе населенного пункта Красный Бор, расположенного в Тосненском районе.
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