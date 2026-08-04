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Беспилотники сбили над территорией Нижегородской области минувшей ночью

Всего над территорией РФ сбили 320 украинских БПЛА.

Источник: Время

320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО над территориями регионов России с 20:00 3 августа до 8.00 4 августа. Об этом сообщает Минобороны.

БПЛА сбили в Нижегородской области, а также в Московском регионе, в Республике Крым, в Белгородской, Курской, Ленинградской, Брянской, Псковской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, и Тульской областях.

Напомним, что сегодня в Нижегородской области вводился режим беспилотной опасности.

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