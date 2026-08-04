Беспилотники сбили над территорией Нижегородской области минувшей ночью

320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО над территориями регионов России с 20:00 3 августа до 8.00 4 августа. Об этом сообщает Минобороны.
Напомним, что сегодня в Нижегородской области вводился режим беспилотной опасности.
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