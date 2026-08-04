В Прикамье осудили членов преступной группы, похитивших бюджетные средства

В Пермском крае суд признал виновными нескольких местных жителей в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная организованной группой).
Как пояснили в региональном УФСБ, злоумышленники с помощью обмана и злоупотребления доверием совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере, предназначенных на оплату муниципального контракта по сносу аварийных многоквартирных домов в городе Березники.
Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Помимо этого, члены преступной группы должны выплатить штраф в размере от 900 тысяч до 1,7 миллиона рублей.