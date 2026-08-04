В Прикамье осудили членов преступной группы, похитивших бюджетные средства

Как пояснили в региональном УФСБ, злоумышленники с помощью обмана и злоупотребления доверием совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере, предназначенных на оплату муниципального контракта по сносу аварийных многоквартирных домов в городе Березники.