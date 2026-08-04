Беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область 4 августа

Нижегородскую область атаковали беспилотники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России утром 4 августа.
На территории региона всю ночь действовал режим беспилотной опасности. Его отменили только утром.
Согласно сводке Минобороны РФ, дежурные подразделения противовоздушной обороны в период с 20:00 3 августа до 08:00 4 августа перехватили и ликвидировали 320 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа на территории страны.
Помимо Нижегородской области, перехваты были осуществлены над территориями целого ряда субъектов РФ: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.
Официальных комментариев о последствиях атаки на Нижегородскую область, а также сообщений о погибших и пострадавших нет.
Ранее режим беспилотной опасности сняли в Нижегородской области 4 августа.