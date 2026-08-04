Ночью жителей четырех районов Воронежской области встревожили сирены

За время действия тревоги жителей четырех муниципалитетов региона встревожили ночные сирены. Прямую угрозу удара БПЛА объявляли сначала в 22:21 в Кантемировском районе, затем в 23:28 — в Россошанском, а в полночь — в Бобровском и Лискинском районах. Людей призывали укрыться в помещениях вдали от окон.