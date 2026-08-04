Обломок украинского беспилотника сегодня повредил склад маркетплейса под Тверью

Обломок беспилотного летательного аппарата повредил стену склада одного из маркетплейсов в Тверской области. Находившиеся на объекте сотрудники не пострадали.
О последствиях происшествия сообщил глава региона Виталий Королев. По его информации, после падения фрагмента дрона повреждение получила внешняя конструкция складского здания.
На место прибыли представители экстренных служб. Специалисты обследуют территорию, оценивают состояние поврежденной стены и проверяют объект на наличие других последствий.
Ранее сообщалось, что пять человек, по предварительным данным, погибли при атаке беспилотников на Московскую область. Еще шестеро получили ранения в муниципальном округе Чехов.
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