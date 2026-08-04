Склад Wildberries в Тверской области получил повреждения при атаке БПЛА

Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил об атаке беспилотников на склад Wildberries в Калининском округе. В объединенной RWB пока не сообщали о ЧП на тверских логистических объектах, подтвержден только пожар на складе в Красном Бору в Ленобласти.
«Обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения “Вайлдберриз” в поселке Эммаусс, — сообщил тверской губернатор. — Сотрудники склада не пострадали».
Господин Королев добавил, что на месте ЧП экстренные службы проводят «мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта».