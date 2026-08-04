Склад Wildberries в Тверской области получил повреждения при атаке БПЛА

Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил об атаке беспилотников на склад Wildberries в Калининском округе. В объединенной RWB пока не сообщали о ЧП на тверских логистических объектах, подтвержден только пожар на складе в Красном Бору в Ленобласти.