Склад Wildberries поврежден при атаке БПЛА на Тверскую область

По словам главы области, инцидент произошел в поселке Эммаусс Калининского округа. Как отметил Королев в своем аккаунте в «Максе», «при отражении атаки БПЛА сегодня ночью обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения Wildberries».
Согласно заявлению, среди работников склада пострадавших нет. На месте происшествия дежурят экстренные службы, которые проводят мероприятия, направленные на обеспечение дальнейшей безопасности объекта.
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