Один человек погиб во время пожара в Нижнем Новгороде

Рано утром 4 августа в Нижнем Новгороде произошёл пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом проинформировала пресс‑служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
Возгорание случилось в девятиэтажном панельном доме, расположенном на улице Березовской в Московском районе города. При прибытии первых подразделений пожарных на место происшествия наблюдалось задымление на девятом этаже. Существовала угроза распространения огня на соседние помещения. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Для ликвидации пожара были задействованы силы МЧС: 15 сотрудников и 5 единиц спецтехники.
В результате инцидента погиб мужчина 54 лет. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. В настоящее время обстоятельства происшествия продолжают уточняться.
Ранее три человека погибли в ЧП за неделю в Нижегородской области.