В Ленобласти создали штаб после атаки БПЛА на склад Wildberries

ВСУ атаковали дронами склады Wildberries и Russ в Ленинградской области, подтвердил губернатор Александр Дрозденко. После атаки начался пожар. На месте создан оперативный штаб.
Складская зона расположена в Красном Бору Тосненского района. Площадь пожара неизвестна. Для тушения привлечены «необходимые силы и средства» МЧС, уточнил губернатор. В Wildberries говорили, что персонал склада эвакуировали, объект приостановил работу.
Господин Дрозденко сообщал, что за ночь средства ПВО сбили над областью 17 БПЛА. При налете дронов пострадал один человек.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше