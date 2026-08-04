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Обломки БПЛА повредили склад Wildberries под Тверью

Обломки дрона упали на территорию складского комплекса Wildberries в поселке Эммаусс.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 4 августа при отражении атаки беспилотника обломки упали на территорию складского комплекса Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа под Тверью. В результате инцидента частично повреждена стена складского помещения. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

«При отражении атаки БПЛА сегодня ночью обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа», — сообщил он.

Информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Напомним, во вторник, 4 августа, в результате атаки беспилотников украинской армии на логистический объект Wildberries в Красном Бору Ленинградской области вспыхнул пожар. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) уточнили, что на объекте заранее провели эвакуацию. На данный момент на месте работают пожарные расчеты. Прием поставок временно ограничен.

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