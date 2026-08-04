Глава округа Чехов Собакин опубликовал снимки последствий удара ВСУ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек погибли, шестеро получили ранения при атаке ВСУ на Подмосковье. Так, в промзоне «Новоселок» в результате падения дронов произошло несколько пожаров, наиболее крупный — на складе, где горение ликвидировали. В деревне Солнышково обломки БПЛА повредили частный дом и автомобиль.