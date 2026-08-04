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Глава округа Чехов Собакин опубликовал снимки последствий удара ВСУ

Глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин во вторник, 4 августа, опубликовал снимки последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин во вторник, 4 августа, опубликовал снимки последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, в результате атаки украинских БПЛА на территории округа зафиксированы повреждения, есть погибшие и раненые.

— Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Все раненые находятся под наблюдением врачей. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, — отметил Собакин.

В настоящее время экстренные службы работают на местах в усиленном режиме, уточнил он в своем Telegram-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек погибли, шестеро получили ранения при атаке ВСУ на Подмосковье. Так, в промзоне «Новоселок» в результате падения дронов произошло несколько пожаров, наиболее крупный — на складе, где горение ликвидировали. В деревне Солнышково обломки БПЛА повредили частный дом и автомобиль.

4 августа пресс-служба Министерства обороны России отчиталась, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 320 украинских дронов. Российские военнослужащие уничтожили беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей и другими регионами страны.

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