Глава округа Чехов Собакин опубликовал снимки последствий удара ВСУ

Глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин во вторник, 4 августа, опубликовал снимки последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, в результате атаки украинских БПЛА на территории округа зафиксированы повреждения, есть погибшие и раненые.
— Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Все раненые находятся под наблюдением врачей. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, — отметил Собакин.
В настоящее время экстренные службы работают на местах в усиленном режиме, уточнил он в своем Telegram-канале.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек погибли, шестеро получили ранения при атаке ВСУ на Подмосковье. Так, в промзоне «Новоселок» в результате падения дронов произошло несколько пожаров, наиболее крупный — на складе, где горение ликвидировали. В деревне Солнышково обломки БПЛА повредили частный дом и автомобиль.
4 августа пресс-служба Министерства обороны России отчиталась, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 320 украинских дронов. Российские военнослужащие уничтожили беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей и другими регионами страны.