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Глава Чехова опубликовал фото атакованного БПЛА склада в Подмосковье

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин опубликовал фотографии складского комплекса, который сегодня ночью подвергся атаке беспилотников. Согласно снимкам, повреждены фасад здания и объекты на территории, в том числе автомобиль на парковке и трансформаторная будка. Также повреждения получили расположенные вплотную к территории частные дома.

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин опубликовал фотографии складского комплекса, который сегодня ночью подвергся атаке беспилотников. Согласно снимкам, повреждены фасад здания и объекты на территории, в том числе автомобиль на парковке и трансформаторная будка. Также повреждения получили расположенные вплотную к территории частные дома.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что при атаке в регионе были повреждены, в частности, электроподстанция и административное здание. Изначально сообщалось, что погибли пять человек, шестеро ранены. Позже глава региона уточнил, что в чеховской промзоне Новоселок пострадали 10 человек.

«Официальные данные будут обновляться, — отметил глава Чехова. — Прошу жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам». Он также призвал не приближаться к обломкам БПЛА в случае обнаружения.

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